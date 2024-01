Finalmente la neve, apre la pista da snowboard di Passolanciano: gli impianti in funzione in Abruzzo

La tanto attesa neve alla fine in Abruzzo è arrivata e quello del 20-21 gennaio è il primo fine settimana su sci e snowboard per gli appassionati. A Passolanciano domenica 21 aprirà la pista da snow e “batteremo la pista azzurra 'Panoramica', la più lunga”. Ad annunciarlo all'Ansa che ha fatto il punto sugli impianti aperti in regione, è il gestore Fabrizio Di Muzio.

Impossibile mettere gli sci già da sabato infatti nel comprensotrio Passolanciano-Maieletta a causa della nebbia che si è registrata in diversi comuni del Chietino e del Pescarese. Una situazione che, spiega il direttore della stazione Maielletta We, ha impedito ai gatti delle nevi di uscire per pulire le strade.

In altre località invece si sta già sciando come nel caso di Roccaraso, Ovindoli e Campo Felice, mentre a Pescasseroli, Campo di Giove e a Monte Piselli la neve non è sufficiente nelle piste: in funzione però gli impianti per l'arroccamento pedonale. Anche a Pescasseroli si è aperti solo per arroccamento pedonale con la seggiovia quadriposto “Orsa Maggiore” e si conta di poter innevare nella notte tra sabato e domenica la pista per principianti.

Monte Piselli, l'unica stazione di sci quest'anno operativa in provincia di Teramo, continua ad accogliere pedoni, ma “i 15 centimetri di neve caduti stanotte non sono ancora sufficienti per aprire le piste agli sciatori”, afferma il gestore Dario D'Agostino. Aperti anche un rifugio e due noleggi per ciaspole e slittini.