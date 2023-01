Torna l'incubo nebbia nell'aeroporto di Pescara: dirottato a Bari il volo partito da Torino

Ancora problemi causati dalla nebbia nell'aeroporto di Pescara. Questa mattina 5 gennaio, infatti, il volo FR923 Ryanair Torino-Pescara è stato dirottato nell'aeroporto di Bari per l'atteraggio a causa proprio della fitta nebbia che in nottata è tornata ad avvolgere lo scalo, impedendo quindi al volo di atterrare regolamente nell'aeroporto d'Abruzzo. Il volo è partito alle 6 dal capoluogo piemontese e doveva atterrare alle 7.15 a Pescara. I passeggeri, come fa sapere la Saga, arriveranno in bus mentre il volo che doveva partire alle 7,40 per Torino è partito alle 11,20.

Anche nei giorni scorsi c'erano stati problemi simili sempre per la questione della nebbia: tre voli della serata del primo gennaio sono stati costretti a raggiungere altri aeroporti non prima di aver provato la discesa sull'aeroporto d'Abruzzo di Pescara. I due voli operati da Ryanair e provenienti da Francoforte e da Bergamo sono stati dirottati a Bari. Di conseguenza è stato cancellato anche il volo in partenza per Bergamo Orio al Serio non essendoci l'aereo a disposizione. Dirottato anche l'ultimo volo serale di Ita in arrivo da Milano Linate che è stato fatto atterrare a Roma Fiumicino dove i passeggeri per il volo del 2 gennaio in partenza da Pescara per Linate sono stati accompagnati a causa della cancellazione sempre per nebbia.

Ricordiamo che, come fa sapere l'avvocato Edno Gargano esperto nel diritto dei passeggeri in caso di disagi legati ai voli, i passeggeri di questi voli non hanno diritto ad un risarcimento in quanto" tali eventi (come la nebbia) sono considerati “circostanze eccezionali” ed esonerano il vettore dalla responsabilità di risarcire il passeggero. Al passeggero è comunque dovuta l’assistenza che consiste nel ricevere pasti e bevande in congruità con l’attesa e l’eventuale volo o mezzo di trasporto alternativo per arrivare al punto di destinazione originariamente prenotato."