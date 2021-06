NAvOt: il team dell'istituto Volta di Pescara vince la NaoChallenge 2021

Grande successo per i ragazzi dell'istituto pescarese che hanno conquistato il riconoscimento vincendo il premio delle eccellenze della NaoChallenge 2021

Grande soddisfazione per il premio vinto dai ragazzi dell'istituto Volta di Pescara che alla NaoChallenge 2021 anno conquistato il premio delle eccellenze, per la competizione riguardante la robotica. Il team, composto da Emanuele Manzo, Alessandro D’Ambrosio, Kevin Shehu, Nicoló Fratini, Mario Cesta, Davide De Masi, Luca Di Domizio, Diego Salazar, Pavlin Petrakiev e Davide Roberti, capitanati dai docenti Annalisa di Bartolomeo, Danilo Micalone e Stefano Cesinaro dopo un lungo lavoro durato tutto l'anno, sono riusciti ad imporsi nella competizione che ha visto la partecipazione di scuole provenienti da tutta Italia.

Il progetto consisteva nel rivalutare e stravolgere un bene culturale in collaborazione con un ente, nel loro caso è stata stravolta e una mostra allestita dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Abruzzo e del Molise riguardante il noto liquore pescarese: l’Aurum. Il premio consiste nell'iscrizioni sull'albo delle eccellenze del Ministero dell'istruzione e delle borse di studio per ogni componente del team, che dunque è fra i sei vincitori assoluti in tutta Italia.