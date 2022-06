Le Naiadi, il gestore: "Con i gruppi elettrogeni nessuna chiusura, lunedì il problema sarà risolto"

Con i gruppi elettrogeni è stata scongiurata la chiusura, almeno fino a lunedì, del complesso Le Naiadi e a inizio settimana tutto dovrebbe tornare alla normalità. Lo riferisce all'Ansa Domenico Narcisi, presidente della Pretuziana di Teramo, società che gestisce l'impianto di Pescara e che rassicura sul fatto che oggi la partita di pallanuoto si sta svolgendo regolarmente così come regolarmente si svolgono le gare di nuoto della Fine domani sarà inaugurato il Parco delle Naiadi con il primo evento.

Narcisi ammette che un problema con il fornitore delle utenze c'è stato, ma “lunedì – dichiara - contiamo di riprendere senza l'utilizzo dei generatori”. Nei giorni scorsi agli utenti dell'impianto sportivo sono arrivati diversi messaggi, tramite la app usata per le prenotazioni, che hanno generato qualche confusione. Giovedì 23 giugno alle 16:02 un primo messaggio avvisava che, “a causa di un guasto alla centrale elettrica questo pomeriggio sono sospese tutte le attività, resta utilizzabile solo la piscina olimpionica esterna alla quale si accede dall'esterno. Le attività riprenderanno regolarmente domani”. Ieri, venerdì 24 giugno alle 10:05, un nuovo messaggio recitava: “A causa del persistere del guasto alla centrale elettrica sono sospesi i corsi fitness terra, corsi fitness acqua, nuoto libero, scuola nuoto fino alle 14.30”. Alle 19.46 altri due messaggi in cui si leggeva che “le attività di fitness in acqua e in sala sono sospese, causa lavori di straordinaria manutenzione, sia venerdì 24 che sabato 25. Vi auguriamo buon weekend”. Infine quello con l'annuncio dell'apertura regolare oggi, 25 giugno, “solo per sala pesi e nuoto libero alla 25x10. Corsi fitness annullati”.