Nuovo stop per le Naiadi per un problema burocratico, Fustinoni: "Contiamo di riaprire lunedì 6 novembre"

Nuovo stop, anche in questo caso temporaneo, per le Naiadi. A seguito di una verifica effettuata nella giornata di venerdì 3 novembre dal Comune di Pescara, è emersa la mancanza di una documentazione necessaria per l'avvio dell'attività, e dunque è stata disposta la sospensione dell'apertura fino a quando non sarà consegnato il documento. Il presidente del Club Aquatico RIccardo Fustinoni, da noi raggiunto, ha spiegato che il problema è di natura burocratica.

"Il documento mancante era stato richiesto ed era arrivato con un certo ritardo, ma contiamo già lunedì 6 novembre di riaprire in battenti senza problemi. Abbiamo fatto una vera corsa contro il tempo per l'apertura con affidamento urgente delle Naiadi, dove i problemi lasciati in eredità erano tanti, non solo dal punto di vista tecnico e strutturale ma anche burocratico. Stiamo risolvendo nel più breve tempo possibile ogni problematica, purtroppo ancora una volta i controlli sono arrivati nel pomeriggio del venerdì e dunque era impossibile sanare la problematica nel fine settimana, e quindi si è deciso di fermare le attività che riprenderanno sicuramente all'inizio della prossima settimana. Chiediamo ancora scusa e pazienza ai tantissimi utenti che già ci hanno dato fiducia: siamo certi che questo sarà l'ultimo stop dovuto a problematiche pregresse per poi garantire continuità e serietà come stabilito dall'impegno ventennale che abbiamo preso dal 2024."

Ricordiamo che le Naiadi avevano subito un altro stop alla fine del mese di ottobre, pochi giorni dopo la riapertura, a causa di alcune verifiche effettuate da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri dell'ispettorato del lavoro. Anche in quel caso la chiusura aveva interessato il fine settimana con la ripresa, il lunedì, di tutte le attività sportive e dedicate agli utenti previste nel programma.