Nessun atto vandalico sul murales per Willy: in corso la manutenzione del Comune

Nessun nuovo atto vandalico ai danni del murales dedicato a Willy in via Firenze, il ragazzo che venne ucciso dai fratelli Bianchi a Colleferro. Da qualche giorno, infatti, era stata segnalata sui social l'assenza dell'opera d'arte realizzata dal writer "Ipman" che diverso tempo fa era stata oggetto di atti vandalici. Il dubbio era quello di un possibile atto vandalico o di una rimozione programmata per manutenzione. L'assessore comunale Maria Rita Carota ha però chiarito la situazione spiegando che l'amministrazione comunale ha dovuto provvedere ad un intervento di manutenzione a causa di un'infiltrazione d'acqua presente sul muro dove era stata realizzata l'opera:

"Abbiamo avuto un'infiltrazione che stava compromettendo l'opera e ci siamo adoperati per la manutenzione. Nei prossimi giorni l'opera e il ritratto di Willy torneranno al loro posto".