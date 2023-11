Oltre 450 multe per sosta vietata dei monopattini nel 2023: ancora troppa inciviltà in città

Sono ancora tantissimi gli utenti che utilizzano il monopattino in città e che hanno la cattiva abitudine di lasciarli in sosta vietata. È quanto emerge dal dato confermato dalla polizia locale di Pescara che nel 2023 ha comminato 600 sanzioni agli utilizzatori di questo mezzo di spostamento, di cui 450 appunto per sosta in aree vietate. Il problema riguarda ovviamente sia i monopattini di proprietà dell'utente che, e soprattutto, quelli presi a noleggio.

Un servizio che dal 2020 è garantito dal Comune di Pescara che ha avuto fin da subito un grande successo e che ogni anno vede crescere il numero di utenti che scegliere le due ruote elettriche per gli spostamenti interni in città, ma anche per raggiungere il confine con gli altri comuni dell'area metropolitana. Un successo che però, da quanto emerge non solo dai dati delle infrazioni comminate dagli agenti della polizia locale, ma anche dalle tantissime segnalazioni ricevute dalla nostra redazione da parte dei lettori, non è stato accompagnato dall'abitudine di utilizzare le aree di sosta predisposte dall'amministrazione comunale e dal gestore del servizio (attualmente sono oltre 20 quelle attive con un continuo e progressivo aumento a copertura capillare del territorio comunale).

Fra i casi più evidenti e più inaccettabili ci sono i parcheggi sulle rampe di accesso dei disabili sui marciapiedi che ovviamente impediscono alle persone con difficoltà motorie e in carrozzina di potersi spostare agevolmente, o la sosta sui parcheggi auto sempre per disabili. Senza contare le decine di monopattini che vengono parcheggiati direttamente sui marciapiedi e che creano disagi costanti a tutti i pedoni. Ed infine i casi più eclatanti dove, oltre all'infrazione relativa alla sosta, ci sono veri e propri atti di vandalismo con mezzi abbandonati addirittura dentro le fontane cittadine. Ricordiamo che come previsto dal codice della strada, che nel corso degli anni si sta adeguando anche a questo nuovo mezzo di trasporto, per i monopattini in sosta vietata le multe arrivano fino a oltre 150 euro e nel caso di necessità di rimozione urgente del mezzo, saranno addebitate anche le spese a carico dell'utente proprietario o che ha noleggiato per ultimo il monopattino.