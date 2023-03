Una mostra - concorso a Città Sant'Angelo per le uova di Pasqua artistiche più belle

Una mostra concorso per le uova di Pasqua artistiche più belle è stata organizzata dall'Arciconfraternita del santissimo rosario a Città Sant'Angelo. L'iniziativa, patrocinata dal Comune, punta a valorizzare le tradizioni pasquali e le attività turistiche con la mostra e concorso riservata alle uova più belle e originali. interpretate attraverso una forma d?arte e con materiali completamente a scelta dell?artista. L'iscrizione è gratuita ad offerta libera o donando un proprio manufatto per organizzare una lotteria per sostenere le spese della mostra stessa. Le uova dovranno essere consegnate dai concorrenti, corredati di scheda di partecipazione firmata e recante il timbro dell?Arciconfraternita, neii locali adiacenti la chiesa di San Francesco con ingresso in Piazza IV Novembr il giorno giovedì 23 marzo 2023 dalle ore 16 alle ore 18. L?esposizione delle uova in concorso potrà essere visitata nei seguenti orari: dal 26/3/2023 al 023/4/2023 tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18. L?inaugurazione si terrà il giorno 26/3/2023 alle 10.

Per tutte le informazioni 3201183336 o https://comune.cittasantangelo.pe.it/mostra-concorso-uova-di-pasqua-2023/?fbclid=IwAR1F3GsoBQqLwduF_e1HvuLDgh7l-BhOnI8j-Nk8SsC07XYdgEJ-9jPUhhA