Pescara piange Vincenzo Liberati, stimato odontotecnico fu uno degli organizzatori dell'Indie Rocket Festival

È morto all'età di 60 anni Vincenzo Liberati, stimato odontotecnico e molto noto a Pescara per il suo impegno civile e nel mondo dell'associazionismo e dell'organizzazione di eventi. Il professionista è stato trovato senza vita all'interno del suo laboratorio nella zona nord della città. La notizia ha lasciato increduli i suoi colleghi che lo ricordano come una persona molto preparata e competente e spesso partecipava come relatore a convegni di livello nazionale ed internazionale sull'odontotecnica.

Liberati poi era spesso impegnato nel mondo della società civile e dell'associazionismo, ed in particolare si dedicava all'organizzazione di eventi come concerti, festival e manifestazioni culturali fra cui il noto Indie Rocket Festival. Il ricordo dell'associazione di motociclisti "AbruzzoOntheRoad":

"Notizia molto triste, il nostro Caro Fratello Biker Vincenzo Liberati ci ha lasciati . Chi ha avuto il piacere di conoscerlo si ricorderà sicuramente della sua grande voglia di Vivere, sorridente e disponibile con tutti. Motociclista Grandissimo full time, lascia in Noi un grande vuoto.... Buon Viaggio Minccccc "

Il segretario regionale di Sinistra Italiana Daniele Licheri:

" Ma quante ne abbiamo fatte insieme Vinc? Quante feste abbiamo montato e smontato insieme?quanti viaggi?Quante notti insieme? Tante, impossibile raccontarle e spiegarle a chi in quegli anni anni non era li con noi. Questa notizia è stato un colpo, come un proiettile al cuore. Mi mancherai tanto, ma sarai sempre dentro di me. Ti voglio bene."

Si potrà salutare Vincenzo Liberati nella casa funeraria Mambella in via Fosso Foreste a Montesilvano martedì 24 gennaio dalle 14,00 alle 19,30. Lascia i figli Elena e Marco e la sorella Stefania.