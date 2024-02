È morto a 61 anni Paolo Gaspari, l'edicolante della Pineta e volto noto del quartiere

Nel quartiere della pineta era molto conosciuto Paolo Gaspari, titolare dell'edicola della zona scomparso a 61 anni. Aveva già una salute cagionevole, ma a dicembre il covid gli ha portato problematiche ai polmoni.

A dare il triste annuncio della sua scomparsa sono la moglie Giovanna, i figli Luciano e Giuliana, i cognati e tutti i parenti.

Un volto che era facile incontrare passeggiando per il quartiere della zona sud di Pescara: quello di una persona gentile e disponibile.

La camera ardente è stata allestita nella Dimora del Silenzio di Montesilvano in via Massimo D'Antona. I funerali si svolgeranno giovedì 29 febbraio alle 15 nella Sala del Regno dei Testimoni di Geova di via San Marco a Pescara.