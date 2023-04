Morto l'imprenditore di Città Sant'Angelo Alfonso Colatriano: ha fatto della sua azienda un riferimento per l'edilizia del centro-sud

È' scomparso all'età di 68 anni l'imprenditore di Città Sant'Angelo Alfonso Colatriano. Fu lui nel 1985 a fondare l'azienda che vende e noleggia gru e macchine edili e che oggi è un punto di riferimento per il settore nel centro Italia. Una storia lunga due generazioni nata dall'umiltà e dalla passione. “Sono partito, mettendoci impegno e sacrificio”, diceva lui stesso come si legge nella pagina web dell'azienda.

Colatriano lascia la moglie Anna, le figlie Luana, Tania e Gloria e con loro a dare il triste annuncio della sua scomparsa sono i generi Gianni e Filippo, le nipoti Maya e Emily, le sorelle AnnaMaria e Rossella, i suoceri Pasquale e Chiara, i cognati Luciano, Mauro e Diodato i cugini e i tutti i parenti.

Un uomo che ha dato tanto al territorio, dice il sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti amico di una delle figlie dell'imprenditore che porge le condoglianze a tutta la famiglia. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati anche con manifesti di partecipazione tra cui quello dei dipendenti, delle altre ditte del settore, degli amici, dei cugini che scrivono "non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia sarai sempre nei nostri cuori" e degli zii che in un altro manifesto lasciano queste parole: "nel nostro animo sarà sempre vivo il tuo ricordo". "Il ricordo della tua tenacia resterà sempre vivo come esempio per tutti” si legge in un altro messaggio di partecipazione. A esprimere dolore per la perdita del nonno anche alcune piccole amiche di una delle nipoti di Colatriano.

I funerali dell'imprenditore si terranno il 20 aprile alle 15 nella chiesa di Sant'Agostino di Marina di Città Sant'Angelo.