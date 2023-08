Troppe morti improvvise tra i giovani, la garante per l'infanzia convoca un tavolo tecnico in Regione

La garante per l'infanzia e l'adolescenza Maria Concetta Falivene vuole chiarezza sulle morti improvvise che colpiscono soprattutto i giovanissimi. Da parte sua una totale apertura al confronto anche con il comitato Difesa minori che oltre ad un report chiede da tempo anche l'attivazione di un screening di prevenzione per la fascia 0-17 anni.

L'invito fatto dalla garante alla partecipazione è stato accolto da Nico Liberati, portavoce del comitato, che annuncia la presenza al tavolo tecnico che si terrà il 9 agosto nella sede dell'ente in piazza Unione di due esperti e cioè dei professori Alessandro Cappucci e Giovanni Frajese oltre ad una rappresentanza del movimento “No vax”. È sulle cause che si intende indagare e se per il comitato proprio il vaccino anti-covid sarebbe l'origine di quello che si ritiene un aumento di morti improvvise tra i giovani, per la garante, come da lei stessa riferito al Tgr Abruzzo la realtà è ben diversa ed è per questo che oltre allo screening di prevenzione chiede anche indagini a tappeto su altri dati e cioè sull'uso di droghe e alcol che fanno i ragazzi perché proprio lì, magari, si potrebbero trovare le cause di quei decessi che restano senza risposta rendendo ancor più tragica la vicenda per i familiari. L'obiettivo dunque è anche quello di conoscere quali droghe usano e se queste, così come l'alcol, possano o meno nel tempo avere effetti fatali.

Se le posizioni sulle ragioni divergono, a convergere è dunque la volontà di averle delle risposte ed è per questo che è stato convocato il tavolo tecnico. Un incontro con cui si intende coinvolgere anche tutte le realtà coinvolte nella vita giovanile, dalle famiglie agli uffici scolastici, fino ai presidi e le associazioni sportive.

In Regione intanto già da alcuni mesi si va avanti con l'istituzione del registro delle morti improvvise. Un tema in realtà sollevato in prima istanza dal consigliere comunale aquilano Enrico Verini e rilanciato a palazzo dell'Emiciclo dal consigliere regionale del FdI Mario Cipolletti. Registro che interesserà il problema in riferimento alla fascia d'età 0-14 anni. Una necessità, aveva già detto a febbraio, anche alla luce del fatto che Euromomo, il network che da oltre dieci anni monitora la mortalità in Europa, nel 2022 ha evidenziato un picco di mortalità proprio per questa fascia d'età.