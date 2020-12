Morta la pescarese Giovanna Di Michele, ha perso la sua battaglia contro un brutto male

Morta la pescarese Giovanna Di Michele. La donna, che ha perso la sua battaglia contro un brutto male, ci ha lasciato a soli 46 anni. Ne avrebbe compiuti 47 il 24 dicembre, ed è proprio nel giorno della vigilia di Natale che le verrà dato l'addio: i funerali, infatti, saranno celebrati giovedì pomeriggio alle ore 15 nella chiesa di San Luigi.

Giovanna si era trasferita a Ibiza per lavorare nel settore immobiliare, ma non aveva mai perso i contatti con la propria città natale. Un mese fa, all'improvviso, aveva scoperto la malattia, ricoverandosi poi all'ospedale Can Misses dell'isola. Purtroppo non ce l'ha fatta, e una decina di giorni fa si è dovuta arrendere. Ora la salma, espletate tutte le formalità burocratiche, è in viaggio verso l'Abruzzo, dove amici e parenti potranno salutarla per l'ultima volta.