Monumenti e palazzi illuminati di verde anche nel Pescarese per la Giornata dedicata alle persone scomparse

Anche a Pescara e provincia la prefettura celebra la Giornata dedicata alle persone scomparse prevista per il 12 dicembre. Istituita nel 2019 dal commissario straodinario del Governo, vedrà i principali palazzi e monumenti della città e della provincia illuminarsi di verde:

"Un tema sul quale la prefettura di Pescara mantiene da sempre alta la propria attenzione, grazie alla costante sinergia inter-istituzionale ed alla tempestività delle denunce. Al fine di approfondire la comune conoscenza e consapevolezza dell’argomento, le sedi istituzionali ed i monumenti simbolici del capoluogo e delle principali realtà provinciali, oggi, verranno illuminate in verde, per testimoniare l’impegno delle istituzioni nella ricerca delle persone scomparse, oltre che per rivolgere un messaggio di vicinanza dello Stato alle famiglie che vivono il dramma della scomparsa di una persona cara e per richiamare l’attenzione della collettività sul tema in oggetto."

Distribuito anche alle amministrazioni locali l'opuscolo informativo presente anche al link https://www.prefettura.it/pescara/contenuti/Persone_scomparse-13018404.htm con suggerimenti rivolti ai familiari dei soggetti

affetti da danni cognitivi per prevenire episodi di allontanamento, e anche notizie ai cittadini sui comportamenti da porre in essere qualora dovessero incontrare una persona in stato di disorientamento. Il prefetto Ferdani ha rivolto il suo ringraziamento al lavoro fatto ogni giorno dalle forze di polizia, vigili del fuoco e dagli enti e associazioni di soccorso in caso di interventi per persone scomparse.