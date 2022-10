L'ennesima segnalazione di un lettore: "Monopattini parcheggiati davanti agli scivoli stradali in pieno centro"

Ennesima segnalazione da parte di un cittadino della presenza di monopattini parcheggiati senza criterio e soprattutto senza rispettare il codice della strada. Questa volta, davanti la nave di Cascella sono stati immortalati ben tre monopattini parcheggiati davanti uno scivolo utilizzato da disabili e persone con carrozzine:

"Buongiorno, quotidianamente mi reco a lavoro con un monopattino personale. Penso sia un mezzo di trasporto pratico ed economico se usato in maniera intelligente. Quando invece lo si usa in maniera sconsiderata succede quello che si può vedere in foto. Quotidianamente passando ai semafori di fronte la nave di Cascella mi tocca assistere a certe scene. Immagino che nessuno di loro abbia mai bisogno degli scivoli per disabili per i passeggini dei loro bimbi o per una sedia a rotelle altrimenti vorrei proprio vedere dove potrebbero passare... Eppure in quella zona ce ne sono davvero tanti di posti dove parcheggiare senza intralciare. Peccato che, per colpa di pochi, una innovazione tecnologica sarà additata a mezzo per teppisti. "