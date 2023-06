"Mondiale", il nuovo singolo di Phebo con la partecipazione di Anonimo Italiano

È uscito “Mondiale”, il nuovo singolo del 45enne pescarese Phebo (al secolo Tiziano Finarelli) che vede la partecipazione di Anonimo Italiano. «Il brano descrive la routine che ci capita di affrontare quotidianamente, non rendendoci felici come vorremmo - racconta Phebo - spesso per colpa di un lavoro che ci tiene in gabbia o per altre situazioni che ci portano ad avere uno stile di vita "forzato". Crediamo di essere costretti a fare quello che non ci piace per sopravvivere, pertanto la canzone che è un grido alla libertà, ci invita a scegliere la felicità, senza pensare al domani».

Il video è stato diretto da Alessandro Sabeone, che spiega: «Abbiamo voluto rappresentare la vita quotidiana, dal punto di vista lavorativo, mostrando quello che non ci rende felici, identificandolo con un lavoro che ci tiene in gabbia. Noi crediamo di essere costretti a fare quello che non ci piace, per sopravvivere. La canzone è un grido alla libertà che ci invita a scegliere la felicità, senza pensare al domani. I nostri attori, sono stanchi della propria vita e nel video si licenziano e abbandonano il posto di lavoro per andare via “in un posto lontano” a trovare, magari, la strada giusta».