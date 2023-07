Chiude il tratto di corso Vittorio Emanuele interessato dai lavori e scattano i divieti: le modifiche alla viabilità

Partono i lavori su corso Vittorio Emanuele e con loro scattano, dal 31 luglio, le modifiche alla viabilità nella zona. Modifiche che, come stabilito dall'apposita ordinanza a firma del dirigente del settore Mobilità Giuliano Rossi, si articolerà in due fasi.

I divieti scatteranno nel tratto compreso tra corso Umberto I e via Genova per consentire la realizzazione della pista ciclabile e il rifacimento dell'asfalto.

Per quanto riguarda la cosiddetta “fase 1” i divieti sono previsti dal 31 luglio al 21 agosto 24 ore su 24 e prevedono il divieto di accesso sul corso nel tratto compreso tra via Genova e via Emilia eccetto che per i residenti.

Subito dopo via alla “fase 2” con i divieti in vigore sempre 24 ore su 24 ore fino all'8 settembre. In questo caso il traffico sarà interdetto con divieto di sosta e fermata nel tratto tra via Emilia e via Genova e anche nel tratto tra corso Umberto e via Emilia. Ingresso che è consentito però oltre che ai residenti anche ai soci dell'associazione del Dopo lavoro ferroviario (Dlf).

Quella del 31 luglio è stata la data decisa a seguito dell'ultimo incontro avuto con le associazioni di categoria che si opponevano ai lavori in piena estate e nello specifico Confesercenti, Confartigianato, Confcommercio e Cna. Un incontro quello con l'assessorato alla mobilità a seguito del quale un punto d'incontro si è alla fine trovato facendo rientare l'allarme mobilitazione annunciato dalle stesse.