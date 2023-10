Tre giorni di modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento dei festeggiamenti di San Cetteo: tutti i divieti

Scattano da domenica 8 ottobre le modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento dei festeggiamenti di San Cetteo. Fino a martedì 10 ottobre dalle 17 alle 20 sarà istituito il divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata su tutta piazza Giuseppe Garibaldi nel tratto di viale Gabriele d'Annunzio compreso tra via dei Bastioni e via Conte di Ruvo e sul tratto di via dei Bastioni compreso tra via degli Aprutini e viale Gabriele d'Annunzio.

Divieto di sosta e fermata con rimozione anche sul tratto di via dei bastioni compreso tra via Gabriele d'Annunzio e via Attilio Monti.

L'ordinanza specifica che "si demanda al comando di polizia municipale la regolamentazione della viabilità dei tratti stradali interessati dai festeggiamenti in onore del Santo Patrono che, durante lo svolgimento dei festeggiamenti, potrà, secondo le esigenze del momento, variare o integrare i provvedimenti viabili intrapresi con il presente provvedimento".