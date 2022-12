Successo per la sfilata "Moda in passerella" a Città Sant'Angelo [FOTO]

Moda, musica e solidarietà al palaModa di Città Sant'Angelo per l'appuntamento prenatalizio "Moda in passerella".

A curare l'evento è stata l'agenzia "Promozione Spettacoli" mentre a presentarlo è stata Simona Di Felice.

Nella struttura permanente per la moda del Centro Ibisco le anteprime proposte da alcune aziende leader nei rispettivi settori che hanno visto in passerella gli indossatori Alessio Michelucci, Gabriele Galati e Gabriele Luciani, Mister Adriatico 2022, e le indossatrici Carlotta Navarra, Maria Sarr, Silvia Severo, Nadia Zito e Francesca Sicignano, Miss Adriatico 2022, fotografati da Vania D'Anastasio con le riprese di Leo Di Blasio e Marco Corneli in diretta online su cronacheabruzzesi.it.

Abiti eleganti e da cerimonia firmati Anteprima moda di Giuseppe e Agostino Iannone, splendide elaborazioni sartoriali della stilista Siria Scorrano, la pigiameria e l'intimo di Unigross fino ad arrivare alle tute e all'abbigliamento sportivo di Dallsport 74. Realtà che continuano a fare onore all'Abruzzo in campo nazionale, come ha avuto modo di sottolineare nel suo intervento il deputato Guerino Testa. Tra un quadro moda e il successivo si sono fatti applaudire alcune tra le più belle voci del panorama canoro regionale come Maurizio Tocco, Giada Serraiocco, Silvia Chiulli e Giuliana Marinelli, reduci dal tour del Festival della Melodia. Lezioni di vita poi al momento della premiazione del "Barzellettiere dell'Anno", Valerio Basilavecchia, e del campione internazionale di tennis in carrozzina, Andrea Silvestrone, due persone in lotta con mali incurabili, sempre pronti a lottare per la vita e proprio lontani dall'alzare bandiera bianca.