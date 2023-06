Bambini in giro per la città per combattere l'ansia: Pescara coinvolta dal terzo mini camp europeo sul mutismo selettivo

Durante il weekend appena concluso si è tenuto al centro Psica, in via Michelangelo, il terzo mini camp europeo sul mutismo selettivo organizzato dalla psicologa Marta Di Meo con famiglie provenienti da Abruzzo, Puglia, Marche, Lazio, Lombardia e Campania. All'evento hanno preso parte specialisti da tutta Italia e anche dall'estero, come nel caso della dottoressa Anna Biavati che è arrivata direttamente da Edimburgo, in Scozia. Importante altresì la collaborazione instaurata con il centro clinico psicoeducativo "Victor" di Giulianova, che si occupa di disturbi dell'età evolutiva per integrare il protocollo del trattamento sul mutismo selettivo con la psicomotricità funzionale e la logopedia.

Il "mutismo selettivo", infatti, è una patologia che riguarda soprattutto i bambini e che, come spiega la stessa espressione, li fa tacere in maniera "selettiva", più precisamente quando non si trovano a casa con i propri famigliari. Pertanto l'intento di questo mini camp è stato innanzitutto quello di spingere i piccoli a interagire con il mondo esterno. Si è creato così, in maniera del tutto spontanea, un circuito relazionale virtuoso, perché i bambini sono andati in giro per la città a fare domande ai passanti o a svolgere attività di vario tipo, sempre con l'obiettivo di spingerli a parlare e rapportarsi con l'esterno.

Il successo è stato tale che alcune persone sono rimaste appositamente fuori dal centro Psica in attesa che i piccoli pazienti uscissero per poter conversare con loro. È stato il caso di alcuni anziani che, dopo un primo approccio avuto al bar, hanno sostato nei pressi della struttura ad aspettare i bambini e, di loro iniziativa, li hanno pure premiati per averli coinvolti. I piccoli, inoltre, sono stati mandati a chiedere informazioni nei negozi della zona o a comprare, per esempio, un biglietto dell'autobus, ovviamente sempre con l'assistenza e il seguito delle operatrici.

Soddisfatta la dottoressa Di Meo, che tra l'altro è l'unica in tutta Europa a fare questo tipo di attività: "Il mini camp quest'anno su richiesta dei genitori è durato tre giorni, da venerdì 16 a domenica 18 giugno, mentre nelle precedenti edizioni ci eravamo fermati a due giorni, a conferma di quanto sia piaciuta questa formula. I genitori sono stati molto collaborativi e ringraziamo tutta Pescara per aver risposto molto positivamente e averci accolti al meglio".