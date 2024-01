Minacce di morte a Liberati (No Green Pass) dopo le frasi contro le scritte No vax sulla prefettura

Minacce di morte al leader "No green pass", Nico Liberati, dopo le dichiarazioni rilasciate a LaPresse in merito agli atti di vandalismo sulla facciata della Prefettura di Pescara su cui indaga la Digos. §

Come riferisce l'agenzia LaPresse, tra le frasi più pesanti rivolte al leader è scritto "..morti che camminano come sei tu" nella lunga colonna di replica all'intervento di Liberati che ha condannato le scritte di colore rosso sulle pareti esterne del palazzo che ospita anche la Provincia.

I toni del messaggio sono molto forti contro Liberati e si tratta di "grande reset" e di "guerra".

Il messaggio è apparso mercoledì alle ore 15 sul gruppo di discussione Telegram dei "Vv" che rappresenterebbe la parte integralista dei "no vax". Da quel gruppo poi il messaggio, minacce incluse, è stato rilanciato, verso le 19.50, nel gruppo di discussione di #difesaminori legato ai "no green pass". Non si è fatta attendere la risposta del leader dei "no green pass" che sta valutando anche l'ipotesi di una denuncia contro ignoti. «Prendo qualche giorno di tempo per riflettere», dice Liberati, «nel frattempo una cosa è certa, continuiamo la nostra azione nella legalità e nel rispetto delle istituzioni».