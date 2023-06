MillionDay, centrata a Pescara la terza vincita da 1 milione di euro del mese di giugno

Anche Pescara è stata baciata dalla fortuna, nello specifico dal MillionDay. Dopo aver infatti premiato il Nord (Settimo Milanese) e il Sud (Napoli), ora è stato il turno del centro-Italia con la vittoria del milione di euro proprio nella nostra città.

Giovedì 22 giugno un fortunato giocatore ha centrato la combinazione vincente, con i numeri 1-22-25-32-53, conquistando il premio massimo e diventando così il 258esimo milionario grazie al MillionDay, come riporta l'agenzia di stampa specializzata 'Agimeg'. Ora il vincitore ha 60 giorni di tempo per presentare lo scontrino vincente presso uno sportello della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. o all’Ufficio al Pubblico in Via del Campo Boario 56/d 00154 – Roma.

Dovrà presentare un documento d’identità, il Codice Fiscale e compilare la richiesta di pagamento indicando i dati e la forma di pagamento preferita: bonifico su conto corrente bancario o postale, assegno di traenza presso qualsiasi sportello della Banca Intesa Sanpaolo SpA. Il MillionDay, dunque, è arrivato adesso a coprire tutto lo stivale con le tre vincite realizzate in questo mese.