In Abruzzo arriveranno 40 dei 559 migranti sbarcati in Italia negli ultimi giorni

Arriverà anche in Abruzzo una parte dei migranti sbarcati negli ultimi giorni in Italia. Lo ha fatto sapere l'agenzia Dire aggiungendo che fra giovedì 20 maggio e venerdì 21 maggio saranno divisi in diverse regioni 559 migranti. Giovedì 20 in particolare arriveranno 40 migranti in Abruzzo, Lazio e Campania, Umbria 49, Marche 50, Piemonte e Lombardia 60, Puglia 25. In Liguria venerdì 21 maggio ne arriveranno 44. in Emilia-Romagna 60 persone, Basilicata 43, Sicilia 8.

Nelle ultime settimane, anche grazie al clima relativamente mite, sono aumentati sensibilmente gli sbarchi lungo le coste siciliane.