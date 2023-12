È pescarese la miglior wedding planner del centro Italia: Valeria Viesti premiata a Roma

Al Th Carpegna Palace a Roma si è svolto l’annuale meetup di Wedding Planners Pro, community e business school. Più di 200, tra wedding planner e fornitori provenienti da tutta Italia, riuniti per formarsi e fare networking in un convegno con speaker internazionali e partner di rilievo. Come ogni anno si sono svolti gli Annual Achievement, la premiazione dei professionisti che si sono distinti nel corso dell’anno in una determinata categoria, alla presenza di professionisti del settore d’eccellenza quali Peter Langner, Angelo Garini ed Amie Bone, nonché delle più importanti riviste di settore.

Quest’anno il premio per il miglior Wedding Planner del centro Italia è andato alla pescarese Valeria Viesti. Un riconoscimento dopo diversi anni di attività che arriva da Roberta Torresan, uno dei nomi più importanti del settore nel panorama internazionale. Nata e cresciuta a Taranto, ma ormai abruzzese d'adozione, Valeria ha una laurea in Lingue orientali e si è formata come Wedding Travel Coordinatoor China Specialist prima e come Wedding Planner e Destination Wedding Planner poi.

Vent’anni fa ha scelto la nostra regione come sua seconda casa ed è proprio in Abruzzo che fonda le radici la sua attività. Valeria Viesti organizza matrimoni in tutto il territorio, unendo tradizione e modernità. I suoi sono matrimoni dinamici e sostenibili con una particolare attenzione al territorio. Fa promozione turistica attraverso i suoi canali social e web per incentivare le coppie straniere a scegliere l’Abruzzo come meta per i loro Destination Wedding, mostrando le tante qualità d’Abruzzo, panorami meravigliosi, location tipiche ed esclusive e una grande cultura enogastronomica.

"Non osavo sperarlo e invece è accaduto. Non è un traguardo, è il punto di slancio per salti più alti, per sogni più grandi, per obiettivi più importanti", ha scritto Viesti sui suoi canali social.