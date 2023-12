Il Comune di Scafa inaugura e benedice il primo mezzo spazzaneve della sua storia

È prevista giovedì 28 dicembre alle ore 17 in piazza Matteotti la benedizione del nuovo mezzo spazzaneve acquistato dal Comune di Scafa.

«Per la prima volta nella storia di Scafa anche il nostro Comune ha un mezzo idoneo per lo spazzamento della neve e per lo spargimento del sale, necessario per evitare la formazione del ghiaccio sul manto stradale», si legge in una condivisione su Facebook dell'amministrazione comunale.

Inoltre, il nuovo mezzo è dotato di braccio decespugliatore che verrà utilizzato per lo sfalcio dell'erba e dei rovi per garantire la sicurezza stradale in tutto il territorio comunale e per effettuare la manutenzione continua del tracciato della pista ciclabile.

Subito dopo la benedizione del trattore seguirà il consiglio comunale.