Una messa per ricordare il giornalista Rai Lodovico Petrarca a 10 anni dalla morte

Una messa per ricordare il giornalista della Rai Abruzzo Lodovico Petrarca a 10 anni dalla morte, avvenuta il 7 gennaio 2013. La funzione religiosa si terrà proprio il prossimo 7 gennaio alle ore 18,30 nella parrocchia di Cristo Re, in via del Santuario, 160.

Come si legge in una nota, la famiglia di "Cicci" vuole ricordare "una persona memorabile e indimenticabile che, con l'esempio professionale e personale, ha lasciato il segno, e ancora lo continua a lasciare, in tutti quelli che lo hanno conosciuto e apprezzato".

Nato il 16 maggio 1942, Petrarca è scomparso all'età di 70 anni. Era stato anche segretario dell'Associazione stampa abruzzese, incarico dal quale si era dimesso nel dicembre 2012 per problemi di salute. Ha lasciato la moglie Mirella e il figlio Michele.