Celebrato nel reparto di Pneumologia il matrimonio tra un degente e la sua compagna

Un matrimonio tra un degente del reparto di Pneumologia e la sua compagna.

È quello che è stato celebrato nei giorni scorsi nell'ospedale di Pescara.

A dirigere la Uoc (unità operativa complessa) è la dottoressa Antonella Spacone.

Questi alcuni passaggi della lettera di ringraziamento pervenuta alla direzione sanitaria dell’ospedale: «Ieri, grazie alla collaborazione della dottoressa Antonella Spacone, della dottoressa Federica Carfagnini, della dottoressa Iannella e di tutto il personale medico e infermieristico, è stato possibile celebrare in reparto le nozze di Luciano … e Claudia … È stato bellissimo coronare il sogno di due persone innamorate e semplicemente rispettose l’uno dell’altra. Tutto questo solo grazie alla affettuosa e sentita disponibilità del reparto e di tutti i suoi operatori, ciascuno per la sua competenza. In un’Italia dove si è soliti porre l’accento sulle sole criticità, ritengo sia doveroso evidenziare le eccellenze. E il reparto di pneumologia di Pescara è sicuramente un'eccellenza sanitaria e umana. Infinite grazie a tutti!».