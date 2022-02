"Matrimonio nel borgo", al via progetto turistico del Comune di Città Sant'Angelo

Verrà presentato ufficialmente domani, lunedì 14 febbraio, alle ore 15 in collegamento dal Senato della Repubblica, il sito e il catalogo relativo all'offerta turistica dedicata alla wedding destination del Comune di Città Sant'Angelo.

L'incontro, patrocinato dall'Intergruppo Cultura, Arte, Sport, è destinato a illustrare come il borgo angolano ha esplorato e interpretato la tematica del turismo nostrano, che si chiama anche "Destination Wedding" e che corrisponde al turismo legato ai matrimoni delle coppie straniere che scelgono l'Italia per il fatidico "sì".

Il borgo di Città Sant'Angelo ha come obiettivo quello di ideare e valorizzare un prodotto turistico denominato "Matrimonio nel Borgo", focalizzato sul recupero delle tradizioni nuziali facendone divenire valore attrattivo per il turismo di ritorno. Partecipano all'incontro Marco Marsilio, presidente della giunta regionale, Federico Mollicone, coordinatore dell'Intergruppo parlamentare Cultura, Arte, Sport, il senatore Nazario Pagano, il sindaco Matteo Perazzetti, Daniele D'Amario, assessore regionale Turismo - Beni e attività culturali - Attività produttive, Guido Quintino Liris, assessore regionale Bilancio Aree interne e del Cratere, Fiorello Primi, presidente i Borghi più belli d'Italia e Francesca Schunck, presidente Wedding Bureau.