È morto l'avvocato pescarese Massimo Franceschelli.

Aveva 91 anni e si è spento nell'ospedale "Santo Spirito" nel quale era ricoverato.

Lascia la figlia Patrizia, il nipotino Alessandro e il genero Paolo.

Il sindacato giornalisti abruzzesi, con il segretario Ezio Cerasi, esprime profondo cordoglio per la perdita dell’avvocato Massimo Franceschelli: «Nel corso della sua lunga carriera professionale ha lavorato al nostro fianco nella difesa dei diritti dei giornalisti, per vedere riconosciute professionalità e tutele. Profondo conoscitore del diritto, ha contribuito a formare una visione ampia del lavoro giornalistico, facendosi portatore anche nelle aule di giustizia, di tesi innovative. La sua dedizione, le sue capacità di studio e di difesa sono state e saranno esempio per tanti colleghi. Alla figlia Patrizia e ai familiari tutte le nostre più sentite condoglianze».