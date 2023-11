Masci visita l'Anffas: "A Pescara non solo cultura ma anche tanto sociale"

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, è stato all’Anffas in occasione della giornata conclusiva del progetto “Insieme si può” per lo sport inclusivo: "Una realtà storica della nostra città che aiuta i più deboli e li supporta nella vita quotidiana", ha detto Masci. "Pescara è dinamica, solidale e generosa, non si ferma mai, anche nell'ausilio ai più deboli. Non solo cultura a Pescara ma anche tanto sociale, con moltissime associazioni che quotidianamente lavorano per intervenire e aiutare tutte le persone che da sole avrebbero difficoltà".

E poi aggiunge: "La nostra città, ogni giorno, offre tantissime alternative ai pescaresi e a chi ci viene a trovare da fuori. L’offerta culturale è ampia, come non lo è mai stata prima". Infatti Masci nelle ultime ore ha anche inaugurato il museo Genti di Mare, “un’idea nata 22 anni fa e che solo oggi è diventata realtà. L’esposizione, inizialmente, sarà ospitata nel Museo delle Genti d’Abruzzo, per poi trasferirsi nel Museo del Mare, all'altezza della Madonnina, che stiamo ristrutturando in questo periodo, in modo da consegnarlo alla città nel 2024, dopo 30 anni di attesa”.