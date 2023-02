Masci porta a Casa Agbe biscotti a forma di cuore preparati dallo chef Federico Anzellotti

Ieri è stato un San Valentino speciale per Carlo Masci: il sindaco, infatti, è andato a trovare l'associazione Agbe, che segue i bambini emopatici. Il presidente Achille Di Paoloemilio ha fatto visitare al primo cittadino la nuova struttura, in via di completamento, che sarà in grado di ospitare cinque famiglie di pazienti in cura all'ospedale civile "Santo Spirito", oltre alle sette che già ospita la prima casa Agbe in via Rigopiano. Insieme all'associazione Pescara nel Cuore, il sindaco ha portato ai bambini, ai genitori e ai volontari alcuni biscotti a forma di cuore preparati dallo chef Federico Anzellotti. "Ho colto l'occasione per fare i complimenti della città al presidente dell'associazione per il lavoro immenso svolto con puro spirito solidaristico in favore di chi soffre e ha bisogno di aiuto", dichiara Masci.

Per il presidente dell’associazione ‘Pescara nel Cuore’, Mattia Cervoni, "non c’è sicuramente amore più grande di quello di una mamma per il proprio bambino e per tale ragione la nostraassociazione ha voluto omaggiare quelle famiglie con il proprio cuore, esprimendo soprattutto un ringraziamento per l’impegno quotidiano del presidente Di Paoloemilio e di tutti i volontari, quasi tutti mamme e papà che nella vita hanno sperimentato la malattia di un proprio bambino, e che hanno scelto di dedicare il proprio tempo a coloro che oggi stanno vivendo le loro stesse criticità fornendo in modo assolutamente gratuito non solo ospitalità, accoglienza e calore familiare, ma anche un supporto e un sostegno morale fondamentale".