Il presidente Marsilio ascoltato in Procura come testimone per l'appalto della Asl

Il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, è stato ascoltato oggi pomeriggio, lunedì 12 aprile, in Procura a Pescara.

Marsilio, come riferisce Ansa Abruzzo, è arrivato poco dopo le ore 17 dopo essere stato convocato dai pm Luca Sciarretta e Anna Benigni.

È stato ascoltato come testimone riguardo all'inchiesta sull'appalto della Asl da oltre 11 milioni di euro per l'affidamento della gestione di residenze per disabili psichiatrici alla cooperativa "La Rondine" di Lanciano che sarebbe stato pilotato. Dei 6 indagati tre erano stati arrestati: Sabatino Trotta, direttore del dipartimento di Salute Mentale della Asl di Pescara, che si è suicidato poche ore dopo l'arresto nel carcere di Vasto, Domenico Mattucci e Luigia Dolce rispettivamente rappresentante legale e coordinatrice della coop "La Rondine".