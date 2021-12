Morto Mario Montanaro, ex titolare della pizzeria London in via Nicola Fabrizi

È scomparso Mario Montanaro, ex fondatore e titolare della mitica pizzeria "London" di via Nicola Fabrizi a Pescara.

Montanaro aveva 88 anni ed è deceduto nell'ospedale di Atri.

Nato a Francavilla al Mare, dove fu tra i fondatori del primo Carnevale d'Abruzzo quando nel 1956 si vestì da morto con un corteo funebre fino ad arrivare in piazza Sirena, come ricorda la figlia Antonella. Oltre a lei lascia la moglie Silvana e la figlia Lidia.

Poi decise di trasferirsi per lavoro a Toronto in Canada e nel 1964 tornò a casa in estate per vacanza, e pensò così per caso di aprire una pizzeria. In una sola settimana tornò in America del nord per vendere tutto e aprì la pizzeria in via Nicola Fabrizi. La chiamò London perché in America lo chiamavano tutti Jack London. La sua pizzeria nella zona di via Nicola Fabrizi divenne una vera e propria istituzione per ben 31 anni fino al 1995 quando l'attività venne venduta e Montanaro andò in pensione. Tutti lo chiamavano il professore della pizza e lui ai suoi clienti li chiamava anche professori perché siamo tutti fondamentalmente professori in qualcosa.

L'ultimo saluto a Montanaro verrà dato domani, mercoledì 15 dicembre, con i funerali che verranno celebrati alle ore 15:30 nella chiesa di Sant'Andrea.