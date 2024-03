La giornalista pescarese Maria Silvia Santilli del Tg1 parla della sua Pescara e dell'Abruzzo a Uno Mattina [VIDEO]

La brava giornalista Mariasilvia Santilli del Tg1 è stata ospite della puntata di giovedì 14 marzo del programma Uno Mattina di Rai 1.

Insieme al conduttore Massimiliano Ossini, la Santilli ha parlato della sua Pescara e suo Abruzzo.

Un legame sempre molto forte nonostante siano ormai molti anni che la Santilli vive e lavora a Roma.

La giornalista pescarese ha confermato il fatto che l'Abruzzo sia forte e gentile e che gli abruzzesi lo sono «e io aspiro a esserlo perché penso che il concetto di forza ne racchiuda tanti altri. Perché la forza è la tenacia e la perseveranza ma anche il saper dare il giusto valore alle cose che si hanno e a quelle che non si hanno. È la pazienza, è il saper fare, il saper aspettare. Ma dall'altra parte c'è anche la forza della gentilezza che in qualche modo è anch'essa forza». Poi Ossini ha chiesto come la Santilli abbia portato nella sua vita di Pescara: «Porto vari aspetti perché Pescara penso possa essere una sintesi perfetta di tutti gli aspetti dell'Abruzzo perché ha due facce: sicuramente la più visibile è quella del mare Adriatico, il lungomare, le spiagge, piazza Salotto, una città molto vivibile, adatta a tutte le fasce di età e a tutti i tipi di interesse. E poi l'energia e la positività del mare, però ti dà la possibilità di scorgere subito l'altra faccia dell'Abruzzo che è la Majella che è lì a pochissima distanza».

E poi nel corso della puntata è stata anche presentata la via verde da Punta Aderci con Mauro Marrone della federazione ciclismo. Poi la Santilli ha ricordato il suo racconto fatto per il Tg1 dell'Abruzzo relativo al percorso degli eremi.