Marco Verratti e Ligabue, l'incontro a Parigi in occasione del concerto del rocker

Marco Verratti e Ligabue, l'incontro che non ti aspetti. Il 30enne centrocampista di Manoppello, dal 2012 in forza al Paris Saint Germain dopo aver militato nel mitico Pescara di Zeman, ha trascorso in queste ultime ore alcuni momenti con il rocker emiliano, sbarcato a Parigi per un atteso concerto al Bataclan che si terrà questa sera (10 gennaio) nell'ambito del suo tour europeo.

Il live era previsto nei mesi scorsi ma, a causa di un'improvvisa indisposizione del Liga, era stato rinviato. Oggi, finalmente, verrà recuperato. Stesso discorso per la performance in programma allo 02 Shepherd's Bush Empire di Londra, slittata all'11 gennaio. Nello specifico, Ligabue si era visto costretto ad annullare questi due eventi dal vivo a causa del coronavirus.

"Ho il Covid", aveva annunciato tramite i propri canali social, aggiungendo: "Sono in una stanza d'albergo a Parigi che purtroppo diventerà il posto in cui sarò rinchiuso forse una settimana. Dopo una notte in cui non sono stato bene, ho fatto il tampone e ho scoperto di avere il Covid". Adesso, finalmente, i suoi fans francesi avranno l'opportunità di vederlo all'opera.

L'artista, postando una foto su Facebook, nel primo pomeriggio odierno, che lo ritrae insieme a Verratti, ha scritto: "Arrivati a Parigi, mi è venuto a trovare un amico speciale. Stasera si suona!". Tuttavia i due sono stati insieme già ieri sera, come svelato da uno dei chitarristi storici di Ligabue, Federico Poggipollini, che stamane ha pubblicato un altro scatto corredandolo con questa didascalia: "Gran serata con Ligabue e Marco Verratti. Parigi, finalmente stasera tocca a te!".