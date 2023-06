È Marco Di Giovanni il 19enne deceduto in seguito al tragico incidente sulla riviera nord: lutto nella marineria

Una famiglia devastata dal dolore con quel dolore condiviso da tutta la marineria. Per tutti è un giorno di lutto. È Marco Di Giovanni il 19enne deceduto a seguito del tragico incidente avvenuto nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 giugno quando a bordo del suo scooter è finito contro un mezzo della società Ambiente che percorreva il lungomare nord, all'altezza di via Muzii.

Per tre giorni si è sperato, ma alla fine Marco non ce l'ha fatta lasciando un vuoto enorme nel cuore di papà Lucio, armatore conosciuto da tutti e grande lavoratore, mamma Francesca e della sorella Marta.

Un dolore già vissuto quando la famiglia Di Giovanni si ritrovò a piangere la morte del figlio maggiore Lorenzo, che di anni ne aveva 25, deceduto il 28 giugno del 2020.

È distrutto Francesco Scordella, armatore e amico come tutti nella marineria, della famiglia Di Giovanni. “Un dolore indescrivibile” afferma sottolineando che per tutti loro questa è una giornata di lutto segnata da una tragedia troppo difficile da commentare.

Marco aveva frequentato l'istituto Nautico di Ortona e proprio in queste settimane aveva iniziato a seguire il papà in mare. Tanti i sogni da realizzare che si sono infranti troppo presto lasciando spazio solo al a dolore e allo sgomento.

La morte encefalica del 19enne che nell'impatto aveva riportato gravi traumi, è stata accertata nella mattinata giovedì 29 giugno. In serata la certificazione della morte e l'avvio dell'iter per l'eventuale donazione degli organi su cui la famiglia deciderà. Per tutti il 19enne era un ragazzo buono, tranquillo e nel pieno della vita.

Ad indagare sull'incidente per ricostruirne le cause è la polizia stradale.