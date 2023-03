La giunta regionale approva la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di due strade a Popoli e Cappelle sul Tavo

La giunta regionale abruzzese, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha accolto, nell’ambito di interventi in materia di viabilità relativi a quindici Comuni, tra i quali Cappelle sul Tavo e Popoli, la richiesta del Comune di Cappelle sul Tavo di rimodulare gli interventi già finanziati con una delibera del 2021.

E di conseguenza è stato inserito quello riguardante la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza di via Pignatara per un importo di 40mila euro in sostituzione di un intervento precedentemente inserito in graduatoria.

Accolta anche la richiesta del Comune di Popoli di rimodulare gli interventi finanziati inserendo quello relativo alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza di via Papa Giovanni XIII, per un importo di circa 48mila euro.