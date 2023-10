Il ristoratore del Pescarese Manuel Reale tra i protagonisti dell'ultima puntata di Little Big Italy su canale Nove [VIDEO]

Il ristoratore Manuel Reale, originario di San Valentino in Abruzzo Citeriore, è stato tra i protagonisti dell'ultima puntata di Little Big Italy, il programma condotto da Francesco Panella su canale Nove che porta alla scoperta dei ristoranti italiani presenti all'estero grazie a 3 connazionali espatriati all'estero.

Nella puntata andata in onda lunedì 9 ottobre, Panella è stato a Ho Chi Minh in Vietnam.

Come tradizione, insieme a tre italiani espatriati ha pranzato in altrettanti ristoranti italiani alla ricerca di quello migliore della città.

E il primo connazionale, Federico da Catania che in Vietnam ha trovato l'amore mettendo su famiglia, ha scelto il ristorante Pizza Reale di Manuel Reale, che nel 2016 si classificò settimo al campionato italiano della pizza che si svolse a Parma (la pizza in pala la sua specialità) Tre i piatti proposti: quello scelto da Federico, una chitarrina, il piatto forte dello chef, la pasta della nonna, e la voglia di Panella, la cotoletta alla valdostana. La chitarrina ha purtroppo deluso le aspettative riscontrando poco successo. Molto meglio la pasta della nonna e anche la cotoletta alla valdostana per un totale di 22 gettoni che nella classifica ha posizionato il ristoratore del Pescarese all'ultimo posto a confronto dei 25 e 28 gettoni degli altri ristoranti in gara. Anche il premio di italianità assegnato da Panella ha confermato la graduatoria relegando all'ultimo posto Manuel Reale.

Reale ha raccontato di essere arrivato a Ho Chi Minh tramite una scuola visto che in Vietnam cercavano un pizzaiolo istruttore e poi è rimasto lì dopo essersi trovato molto bene. Qui ha due figli che sono la forza per andare avanti.

Per rivedere la puntata basta cliccare sul seguente link: https://nove.tv/programmi-nove/little-big-italy-dove-vederlo-tv-streaming