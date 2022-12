Otto interventi per cambiare il volto di Manoppello Scalo, interventi per 6 milioni e mezzo di euro

Il volto di Manoppello Scalo e delle aree limitrofe alla zona interportuale cambierà con 8 diversi interventi che saranno possibili grazie a un investimento complessivo di 6 milioni e mezzo di euro.

Tra i progetti cardine della riqualificazione, ci sono la sistemazione e l’ampliamento delle aree verdi esistenti e la realizzazione di una pista ciclopedonale che dal cuore del parco Arabona condurrà fino al fiume Pescara.

Inoltre, lo stesso parco Arabona verrà dotato di un’arena per ospitare eventi, campi da calcetto e beach volley, uno skate park, un parco giochi per bambini e altri spazi attrezzati e all’avanguardia per la pratica di sport sia di gruppo che individuale.

Poi l’area verde potrà essere utilizzata, d’intesa con le istituzioni scolastiche, anche come luogo in cui svolgere specifiche attività didattiche, non solo sportive ma anche di carattere ecologico e ambientale. A questi interventi, si aggiungono anche la realizzazione di un’area sgambettamento per cani e lavori di interconnessione e sistemazione della viabilità esistente che faranno del parco Arabona un nuovo e bel biglietto da visita di Manoppello per chi proviene dalla viabilità autostradale. L’investimento totale previsto è di due milioni di euro.

Gli altri setti progetti, con un totale investito di quattro milioni e mezzo di euro, prevedono un rinnovamento del piano viario tra l’uscita autostradale e l’ingresso alla città e diverse opere di urbanizzazione primaria, prevalentemente stradali, in parte legate al miglioramento della sicurezza e delle prestazioni delle viabilità esistenti e l’apertura di una nuova strada. Tutti questi interventi andranno a riscrivere le funzionalità di una zona di Manoppello che, con la realizzazione dell’Interporto e del casello autostradale, ha subito una rapida e intensa trasformazione, anche con incrementi consistenti di traffico e in particolare di traffico pesante.

«Grazie al fattivo lavoro del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e di tutta la governance della Regione Abruzzo che hanno permesso di sbloccare di questo considerevole finanziamento fermo al palo dal 2005», sottolinea il sindaco Giorgio De Luca, «possiamo finalmente concludere la fase progettuale e avviare oltre sei milioni di euro di interventi che favoriranno vivibilità, sicurezza e salvaguardia di un’area ampia che negli ultimi vent’anni ha subito una notevole trasformazione. Oggi, finalmente possiamo riconnettere l’area interportuale alla città e lo facciamo anche grazie ad una pista ciclopedonale e all’ampliamento e alla valorizzazione di parco Arabona, meraviglioso biglietto da visita di Manoppello. Voglio, infine, ringraziare il personale del servizio tecnico comunale, tutti coloro che hanno lavorato alla progettazione e in particolare l’architetto Massimo D’Angelo e l’ingegner Nando Di Rosa, responsabili dei settori Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Manoppello».