Anche in piazza Salotto l'iniziativa "Cities stand with Ukraine" contro la guerra

Si svolgerà anche a Pescara la manifestazione pubblica per condannare l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, contro i sogni imperialisti zaristi, per la democrazia e la libertà dai regimi autoritari.

Anche nella nostra città infatti è in programma l'iniziativa "Cities stand with Ukraine" promossa dal sindaco di Firenze Dario Nardella.

Si tratta di una mobilitazione che si terrà in moltissime piazza europee, qui i dettagli: https://eurocities.eu/latest/cities-stand-with-ukraine-a-shared-moment-of-solidarity/.

L'appuntamento in piazza per l'Ucraina e per il popolo ucraino è per domani, sabato 12 marzo alle ore 16:30 in pIazza Della Rinascita (piazza Salotto).