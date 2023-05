Rinviata Bicincittà, l'assessore Martelli: "Tempo troppo incerto, vogliamo sia una grande festa soprattutto per i ragazzi"

Rinviata la 35esima edizione di Bicincittà. L'evento si sarebbe dovuto tenere sabato 20 e domenica 21 maggio. Una grande festa quella preparata a cui gli assessorati coinvolti non vogliono rinunciare e che non si vuole possa essere in qualche modo rovinata dal maltempo che imperversa in città. A confermarlo è l'assessore comunale allo sport Patrizia Martelli con l'appuntamento rinviato al 10 e l'11 giugno.

In accordo con la Uisp che organizza l'evento si è alla fine deciso di posticipare l'appuntamento che non prevede solo la pedalata della domenica, evento clou della manifestazione, ma anche un intenso sabato pomeriggio in piazza Salotto con gli alunni delle scuole primarie e secondarie che saranno comunque protagonisti del concorso di idee annunciato dal vicesindaco Santilli e che come tema vede proprio la mobilità sostenibile.

"Dovevamo rinviare - spiega Martelli - perché è un evento importante che si fa per una ragione importante: promuovere la mobilità sostenibile. A lanciare quel messaggio sono i bambini che a tutti vogliono dire quanto è bello andare in bici e quanto è importante farlo. Hanno voglia di raccontare i progetti che hanno realizzato proprio per veicolare questo messaggio. Vogliamo che l'evento sia partecipato nei due giorni e non possiamo rischiare che la pioggia costringa molti a restare a casa, compresi i tanti che parteciperanno alla pedalata della domenica. Come Comune sosteniamo pienamente il progetto e proprio perché abbiamo lavorato mesi con gli alunni grazie alle loro meravigliose insegnanti, vogliamo che abbiano tutta la visibilità possibile per veicolare le loro idee".

Niente limitazioni alla viabilità dunque nel fine settimana del 20 e 21 maggio non ci saranno.