Nuova ondata di maltempo: chiusi tutti i parchi cittadini

Parchi cittadini chiusi sabato 25 novembre a causa delle previsioni meteo delle prossime ore per cui è stata diramata l'allerta dal Centro funzionale della Regione.

Ad annunciarlo è l'assessore comunale Gianni Santilli, specificando che si riaprirà solo quando ci saranno le condizioni fatte. Un atto previsto da apposita ordinanza firmata dal sindaco Carlo Masci.

Come già annunciato dall'amministrazione comunale di Montesilvano anche per quanto riguarda Pescara la Riserva naturale statale Santa Filomena e la Pinetina di Vallelunga la chiusura si protrarrà fino al 30 novembre per consentire al raggruppamento carabinieri Biodiversità di continuare le verifiche sulle conseguenze del maltempo e di intervenire sulle piante schiantate e su quelle che necessitano della messa in sicurezza.