Il maggiore dei carabinieri Savini lascia il comando della Compagnia di Popoli

Il maggiore dei carabinieri Giovanni Savini lascia il comando della Compagnia di Popoli per prendere servizio nell’organizzazione speciale dell’Arma dei carabinieri, in particolare al comando del nucleo operativo ecologico di Potenza.

Giunto nel 2018 nel territorio della cosiddetta “Val Pescara”, proveniente da realtà investigative campane e con una pluriennale esperienza di servizio, è stato apprezzato per la preparazione professionale e per la vicinanza ai cittadini dei 18 comuni posti nella competenza territoriale delle 9 Stazioni da lui dipendenti.

Ha condotto diverse operazioni di polizia giudiziaria tra cui spicca l’indagine lampo che ha consentito, nel novembre del 2021, di assicurare alla giustizia il presunto responsabile dell’efferato omicidio di Fulvio De Clerch, che ebbe a sconvolgere la tranquilla comunità di Popoli.

Il comandante provinciale di Pescara, Riccardo Barbera, ha salutato l'ufficiale augurandogli un buon lavoro, convinto che anche nel nuovo contesto lavorativo sapranno assicurare la massima dedizione e conseguire importanti risultati.