Lupi sul territorio di Spoltore, danni e paura tra i cittadini

Lupi sul territorio di Spoltore, è allarme a causa dei danni procurati e della conseguente paura che è sorta tra i cittadini. I mammiferi sono stati avvistati lo scorso weekend mentre si aggiravano in branco tra alcuni terreni con le abitazioni a vicinissima distanza. Le telecamere dei residenti hanno ripreso chiaramente il loro passaggio sia sabato notte sia domenica pomeriggio intorno alle ore 18.

Dopo l'avvistamento sono spariti diversi animali di proprietà dei residenti (gatti, cani, galline, polli e conigli, anche dentro ai recinti) e diverse pecore di un pastore che proprio nello scorso fine settimana le stava facendo pascolare tra i terreni del paese. Non è il primo episodio che si verifica, ma è così già da qualche anno. Il problema è che ultimamente si stanno verificando sempre più uccisioni da parte dei lupi, cosa che farebbe pensare che si stiano molto probabilmente riproducendo.

E il fatto che siano stati notati in orari pomeridiani, per di più in prossimità delle abitazioni, non fa di certo stare tranquilli, immaginando cosa potrebbe accadere se sfortunatamente, lungo il loro itinerario, si dovesse trovare un bambino che gioca o va in bicicletta. Come ci spiega un cittadino, "La situazione è diventata di rilevante importanza perché i danni che i lupi stanno facendo sono veramente tanti: da quelli economici, per quanto riguarda i possessori di bestiame, a quelli emotivi per ciò che concerne gli animali di proprietà".