Con il Black Friday si "accende" anche il Natale al Village Outlet di Città Sant'Angelo: le luci ci saranno e arrivano anche "I Puffi"

Nonostante il caro-bollette il Città Sant'Angelo Village Outlet non rinuncia alle luminarie e punta sul basso impatto energetico per le sue installazioni luminose e i suoi addobbi con cui sarà realizzato un vero e proprio percorso all'interno della struttura. Si parla di una tecnologia led di nuovissima generazione, fa sapere l'Outlet, con un consumo massimo stimato di 8 kilowatt per un’accensione di circa sei ore al giorno.



Le luci si accenderanno venerdì 25 novembre alle 17 con un evento d'inaugurazione che coincide con il Black Friday. Il primo appuntamento natalizio sarà rivolto ai bambini: il 4 dicembre ad accoglierli ci saranno le mascotte ufficiali de “I Puffi”. Selfie e abbracci con Grande Puffo e Puffetta in fasce orarie specifiche: la mattina dalle 10.30 alle 10.55, dalle 11.30 alle 11.55; nel primo pomeriggio dalle 12.30 alle 12.55 e dalle 15 alle 15.25 per chiudere con gli appuntamenti dalle 16 alle 16.25, dalle 17 alle 17.25 e dalle 18 alle 18.25.

“Quest’anno il tema della crisi energetica ha posto diverse criticità: in tema di luminarie natalizie, abbiamo cercato, insieme alla proprietà e all’Outlet la soluzione ottimale per regalare ai nostri visitatori momenti di svago, serenità, stupore e magia, puntando su installazioni a basso impatto di consumi energetici e ottimizzando le tempistiche di accensione – dichiara Giuseppe Di Gianvincenzo direttore dell'Outlet -. Nei prossimi giorni, presenteremo interamente il nostro cartellone natalizio intitolato 'Christmas festival' che prenderà il via giovedì 8 dicembre 2022: tanti eventi ed attività in un ricco programma pensato per tutti i nostri visitatori, dai più piccoli ai più grandi, che allieterà il periodo festivo e si protrarrà fino al 14 gennaio 2023”.