Il cordoglio del consigliere Pignoli (amico di famiglia) per il bimbo schiacciato dal trattore: "Una tragedia che ci sconvolge"

«Sono sconvolto, addolorato e senza parole per quello che è successo con il terribile incidente che ha portato alla tragica morte di Luca. Un angelo di quattro anni che è volato prematuramente in cielo in un giorno che non potremo mai dimenticare».

Queste le commosse parole del capogruppo al Comune di Pescara, Massimiliano Pignoli che era amico della famiglia Mastrogirolamo riguardo al tragico incidente che ha portato al decesso del bambino rimasto schiacciato dal trattore che stava usando il papà nei terreni dei nonni in strada del Palazzo.

La famiglia del piccolo Luca da qualche anno si era trasferita a Montesilvano ma erano della zona dei Colli.

«Del papà di Luca, Enio sono amico da trent’anni», aggiunge, «da sempre lui e la sua famiglia sono miei elettori. Siamo stati vicini di casa per anni prima che loro si trasferissero a Montesilvano. Conosco Enio e conoscevo il piccolo Luca, un bimbo vivace e simpaticissimo. Un tragico e terribile incidente gli ha tolto il sorriso per sempre».

Poi PIgnoli prosegue: «Tragedie come quella accaduta nella nostra città non si possono accettare. Il dolore è troppo grande. Inaccettabile. Enio Mastrogirolamo, papà premuroso e affettuoso insieme alla compagna aveva aspettato tanti anni per poter coronare il sogno di diventare padre. Un sogno che si è infranto tragicamente oggi in un incidente che ora la magistratura dovrà chiarire. In un giorno tragico come questo non posso che manifestare la mia vicinanza alla famiglia Mastrogirolamo per un dolore che però è troppo grande. Possiamo solo pregare per Luca e la sua famiglia».