Lotteria degli scontrini, riscossi 20mila euro all’Ufficio dei Monopoli di Pescara

Prime due vincite dell’anno registrate in Abruzzo per la lotteria degli scontrini, con 20mila euro che sono stati riscossi all’Ufficio dei Monopoli di Pescara. Un consumatore di Chieti e uno dell’Aquilano si sono infatti presentati allo sportello per ritirare due premi, di 10mila euro ciascuno, che sono stati conquistati entrambi grazie ad acquisti di generi alimentari, più precisamente uno fatto in un supermercato e l’altro fatto in un'azienda che si occupa di consegnare alimenti a domicilio. Da maggio a dicembre 2021 sono stati, in tutto, 34 i fortunati, tra esercenti e acquirenti, che hanno reclamato il pagamento di una vincita alla lotteria degli scontrini recandosi nella sede Adm dell’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo di Pescara.

In tale periodo, nello specifico, sono state elargite vincite relative sia a estrazioni settimanali sia a estrazioni mensili, il tutto per un totale di 345mila euro. Il premio più alto del 2021, pari a 100mila euro, è stato assegnato a una consumatrice, residente nell’Aquilano, la provincia che in Abruzzo è risultata essere la più fortunata anche per il maggior numero di vincite registrate. Gli altri premi reclamati variano da 2mila a 25mila euro e sono, in gran parte, legati ad acquisti di generi di prima necessità, come ad esempio prodotti alimentari, alimenti per animali e prodotti per l’igiene personale e della casa, tutti effettuati, anche da consumatori non più giovanissimi, con bancomat e Pos.

Questa, infatti, era la condizione necessaria per poter partecipare alla lotteria degli scontrini. Il mese più fortunato in Abruzzo è stato quello di dicembre, nel corso del quale sono state riscosse vincite da quattro acquirenti e da due esercenti, per un totale di ben 77mila euro. Numeri importanti che fanno capire quanto i cittadini abbiano scelto con convinzione di aderire a questa possibilità messa a disposizione dal precedente governo per favorire i pagamenti in modalità elettronica.