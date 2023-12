Grazie a 100mila euro vinti con la "Lotteria degli scontrini" una coppia di anziani realizza il sogno di comprare una casa

La “Lotteria degli scontrini” ha portato fortuna agli abruzzesi: il totale dei premi vinti e reclamati negli uffici dei monopoli regionali nel 2023 ammonta a 620mila euro.

Vincite ottenute tramite il pagamento elettronici e richiedendo la partecipazione alla lotteria, ottenuti anche con uno scontrino da un euro e 50 che ha permesso di incassare al fortunato ben 25mila euro. Il premio più alto è stato di 100mila euro ed è andato a una coppia di anziani che dopo tanti hanno ha coronato il sogno di comprare una casa.

Tante storie dietro la fortuna a volte non facili come quella di un papà che grazie ai 25mila euro incassati, ha raccontato ai funzionari, potrà far fronte alle spese universitarie del figlio.

Gli ordinativi di pagamento per il riversamento delle vincite sul conto corrente dei fortunati vincitori, una volta perfezionate le procedure, vengono autorizzati dalla competente direzione giochi.