Sempre più abruzzesi confidano nella dea bendata: venduti oltre 188mila biglietti della Lotteria Italia

Vendite cresciute del 18,4 rispetto al 2022 per i biglietti della Lotteria Italia in Abruzzo: 188mila 120 quelli di chi spera di vincere la sera del 6 gennaio. A riferirlo è Agipronews.

Pescara è la provincia in cui si gioca di meno però con i 32mila 340 biglietti venduti e una crescita dell'11,2 per cento. Su tutti si conferma la provincia Aquilana quella dove si crede di più nella dea bendata: 60mila 400 i tagliandi acquistati per una crescita superiore del 27,7 per cento rispetto all'anno scorso. Non da meno Chieti dove ne sono stati venduti 56mila 500 (più 20,2 per cento). A Teramo il numero dei biglietti venduti è pari a 38mila 880 con un più 9,6 per cento rispetto al 2022.

Una “tradizione” quella della Lotteria Italia cui da diversi anni l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha accomunato il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia. A livello nazionale sono oltre 6,7 milioni i biglietti venduti, un dato in crescita dell’11 per cento rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6 milioni di tagliandi.