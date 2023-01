Venduti più di 29mila biglietti (-9,9%) della Lotteria Italia in provincia di Pescara: in Abruzzo staccati 158.840 tagliandi

Sono stati 158-840 i biglietti della Lotteria Italia 2022 venduti in Abruzzo con un calo pari al 4,8% rispetto all'anno precedente.

A livello provinciale, come riporta Agipronews, si distingue L'Aquila, in controtendenza con 47.280 biglietti (+3%) che scavalca Chieti, con 47mila biglietti staccati (-9,7%).

Terza Teramo con 35.480 tagliandi venduti (-3,2%). A chiudere Pescara dove le vendite hanno toccato quota 29.080 (-9,9%).

Grande attesa ora per l'estrazione dei tagliandi vincenti in programma nella giornata odierna dell'Epifania, venerdì 6 gennaio.